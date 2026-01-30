Sedicenni al timone sul lago di Lecco | ecco la patente nautica D1 che cambia le regole
Un nuovo giro di vite sulla patente nautica D1. Da quest’anno, i sedicenni che vogliono mettere il timone devono seguire un percorso formativo e ottenere un titolo specifico. Le regole cambiano e ora i giovani devono rispettare nuove regole per condurre imbarcazioni a motore sui laghi di Lecco e Como.
Una trasformazione importante si sta delineando sulle acque del lago di Lecco e Como. Da quest'anno i giovani che hanno compiuto 16 anni possono ottenere un titolo abilitativo specifico per condurre imbarcazioni a motore, seguendo un percorso formativo certificato. Si tratta della patente nautica.🔗 Leggi su Leccotoday.it
