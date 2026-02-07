La sicurezza in via Tanari torna al centro dello scontro politico a Bologna. Il centrodestra attacca la Giunta, chiedendo interventi concreti per migliorare la vivibilità pedonale. Il consigliere di Fratelli d’Italia Giovanni Bottiglieri ha scritto un’interpellanza per mettere pressione sull’amministrazione, che ora deve rispondere alle richieste di maggiore attenzione alle aree periferiche della città.

Torna al centro del dibattito politico la sicurezza stradale nelle aree periferiche del capoluogo. A finire nel mirino dell’opposizione è la vivibilità pedonale di via Tanari, con il tema che è stato sollevato attraverso un’interpellanza scritta dal consigliere in quota Fratelli d’Italia Giovanni Bottiglieri. Il consigliere ha segnalato come, nel tratto compreso tra la caserma dei carabinieri e la chiesa dei Frati, la mancanza di marciapiedi rappresenti un pericolo costante. "Durante la giornata vi sono molti pedoni anche anziani e con problemi di deambulazione che percorrono quel tratto di strada mantenendosi ai bordi della carreggiata", ha spiegato Bottiglieri, sottolineando come tale situazione possa portare all’accadimento di gravi incidenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Tanari, sicurezza sotto la lente. Il centrodestra incalza la Giunta. Fantazzini: valutiamo gli interventi

Approfondimenti su Via Tanari

La Prefettura ha avviato controlli più stringenti nei locali pubblici, come bar, ristoranti e teatri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Via Tanari

Argomenti discussi: Via Tanari, sicurezza sotto la lente. Il centrodestra incalza la Giunta. Fantazzini: valutiamo gli interventi.

Via Tanari, sicurezza sotto la lente. Il centrodestra incalza la Giunta. Fantazzini: valutiamo gli interventiTorna al centro del dibattito la viabilità stradale nelle aree periferiche. L’interpellanza di Bottiglieri (FdI): Servirebbe allungare il percorso pedonale. Il vicesindaco: Siamo al lavoro per riso ... ilrestodelcarlino.it

Il più classico orario da lupi nel bronx. 21:55 Il classico giorno in mezzo alla settimana. Il mercoledì. Si ha tempo di cenare, saluatare e uscire.. Palestra delle scuole Manfredi - Tanari, via Felsina 40: Felsina Basket - Eagles HSLB Magari a cena, prima del matc facebook