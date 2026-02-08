I tifosi della Fiorentina hanno seguito con attenzione il match contro il Torino, ma le pagelle dei viola mostrano luci e ombre. Solomon si conferma il giocatore più incisivo, mentre Dodo commette un errore che può costare caro. De Gea, invece, si distingue con una parata decisiva nel finale, mantenendo il risultato aperto fino all’ultimo.

De Gea 6 - Si vede sbucare Casadei e colpire da due passi senza poter intervenire. Serata praticamente tranquilla fino a quando nel finale sventa di piedi il tiro velenoso di Zapata, salvando il risultato. Niente da fare su Maripan. Dodo 4,5 - Va di gran carriera, quando viene servito sulla corsa, altrimenti diventa macchinoso. Sbaglia e lascia in gioco Casadei che segna il vantaggio. Da uno come lui è inammissibile questo passaggio a vuoto. Meglio nel secondo tempo, grazie anche all’intesa con Herrison che si fa trovare puntuale. Sbanda ancora pericolosamente nel finale restando largo sulle imbucate che arrivano dalla sua parte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Torino. le pagelle viola. Solomon è l'uomo in più, Dodo errore imperdonabile

