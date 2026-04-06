A Fiji, una nave da crociera si è incagliata su una barriera corallina vicino all’isola di “Cast Away”. Sul posto sono stati evacuati 30 passeggeri, che sono stati trasportati in sicurezza. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, senza segnalare feriti o danni ambientali rilevanti. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza e le autorità marittime per gestire la situazione.

Alle isole Fiji 30 passeggeri sono stati evacuati da una nave da crociera che si è incagliata su una barriera corallina. La MV Fiji Princess, gestita dalla compagnia turistica ‘Blue Lagoon Cruises’, si è incagliata sabato nei pressi dell’ isola di Monuriki, che è stata il set del film del 2000 “ Cast Away ” con Tom Hanks. La società ha dichiarato oggi che, secondo un’indagine preliminare, le condizioni meteorologiche erano tranquille quando l’imbarcazione è rimasta incagliata, ma ha aggiunto che una forte burrasca potrebbe aver trascinato la nave verso la barriera. “Sebbene l’indagine sia ancora nelle fasi iniziali, le condizioni al momento... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fiji, crociera si incaglia vicino all’isola di “Cast Away”: evacuati 30 passeggeri

Nave da crociera si incaglia sulla barriera corallina davanti all’isola di Cast Away alle Fiji: salvi tutti i passeggeri, è corsa contro il tempo per evitare il disastro ambientaleLe spiagge incontaminate e selvagge di Monuriki, l’isola disabitata dell’Oceano Pacifico passata alla storia del cinema per aver fatto da set al film...

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