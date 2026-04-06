Negli anni passati, la Fiat Croma rappresentava un modello molto diffuso tra le famiglie italiane. Era utilizzata come vettura di tutti i giorni, per viaggi lunghi e per le vacanze estive, grazie alla sua affidabilità e spazio interno. Ora, a distanza di anni, si parla di un possibile ritorno di questa berlina nel 2027, alimentando curiosità tra gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore automobilistico.

Se avete più di 35 anni, probabilmente ci siete saliti. La Fiat Croma era l’auto del papà che andava al lavoro, quella delle vacanze al mare con i bagagli sul tetto, quella che faceva l’autostrada a 130 senza un rumore. Era l’auto delle famiglie italiane. E poi è sparita. Disegnata da Giugiaro, prodotta dal 1985 al 1996, la prima Croma era una berlina come non se ne fanno più: linee squadrate, muso a cuneo, fari rettangolari, proporzioni perfette. Oltre 450.000 famiglie italiane ne hanno comprata una. Oggi un’auto così non esiste più. Perché la Croma era speciale. Non era bella nel senso classico. Era onesta. Funzionava. Ti portava ovunque senza lamentarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Fiat Croma 2027: torna la berlina italiana?

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Rinasce la Croma! la Fiat del futuro è finalmente reale!

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E se Fiat Croma fosse stata una Berlina. facebook