Fiamme sull’Appennino | Canadair e 13 mezzi contro il rogo a Alto Reno

Un incendio boschivo si è sviluppato nella zona di Biagioni, nel comune di Alto Reno Terme, sull’Appennino bolognese. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco con un Canadair e tredici mezzi, impegnati nelle operazioni di spegnimento. La presenza di molte risorse evidenzia la gravità dell’incendio e l’attenzione delle autorità per contenere le fiamme. La situazione è ancora in evoluzione e le operazioni di spegnimento sono in corso.

Sull’Appennino bolognese, in località Biagioni nel comune di Alto Reno Terme, i Vigili del Fuoco combattono un vasto incendio boschivo che sta richiedendo un impiego massiccio di mezzi e uomini. Il fronte del fuoco ha costretto le squadre di soccorso a un impegno senza sosta durante l’intera notte. Sotto la guida del Direttore delle Operazioni di Spegnimento, l’estesa area colpita è stata affrontata con un dispositivo imponente. Sul campo sono state schierate 7 squadre operative, supportate dall’impiego di tredici automezzi. Il coordinamento strategico ha permesso di gestire l’emergenza nonostante l’oscurità e le difficoltà del terreno appenninico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme sull’Appennino: Canadair e 13 mezzi contro il rogo a Alto Reno Grosso incendio a Biagioni sull’Appennino bolognese, in azione anche un Canadair e l’elicottero DragoBologna, 6 aprile 2026 – Un vasto incendio boschivo sta tenendo in apprensione l’Appennino da ieri sera, giorno di Pasqua. Rogo nel deposito della ditta rifiuti: 7 mezzi in fiammeSul posto, oltre alla squadra di Marcianise, sono intervenute anche una squadra dalla Sede Centrale del Comando e un’autobotte proveniente dal... Temi più discussi: Vasto incendio in Appennino: le fiamme in una zona impervia; Incendio ad Alto Reno Terme, pompieri al lavoro per tutta la notte. In azione elicottero e Canadair; Incendio in Appennino, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte; Grosso incendio a Biagioni sull’Appennino bolognese, in azione anche un Canadair e l’elicottero Drago. Grosso incendio a Biagioni sull’Appennino bolognese, in azione anche un Canadair e l’elicottero DragoSono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento del vasto rogo che si è propagato nel pomeriggio di Pasqua nella frazione del Comune di Alto Reno terme, al confine con Pistoia ... ilrestodelcarlino.it Incendio ad Alto Reno Terme, pompieri al lavoro per tutta la notte. In azione elicottero e CanadairIl dispositivo di soccorso aereo entrerà in azione con l'elicottero Drago 147 del Reparto Volo di Bologna e un Canadair della flotta aerea nazionale. Il personale a terra sta lavorando in sinergia con ... bologna.repubblica.it Incendio ad Alto Reno Terme, pompieri al lavoro per tutta la notte. In azione elicottero e Canadair x.com Vasto incendio boschivo sull'appennino bolognese, nel Comune di Alto Reno Terme, tra le località Biagioni e Pracchia. I Vigili del Fuoco sono all'opera con sette squadre e 13 automezzi. Il rogo è al confine tra le province di Bologna e Pistoia, in una zon facebook