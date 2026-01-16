Bmw in fiamme auto distrutta | l' intervento dei vigili del fuoco

Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Spiaggia a Bacoli per un incendio che ha interessato una BMW X3. L'intervento è stato necessario per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, e non si segnalano feriti. L'intervento ha permesso di limitare i danni alla vettura e garantire la sicurezza pubblica.

Nella notte i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti a via Spiaggia 1. Poco prima per cause in corso di accertamento una Bmw x3 aveva preso fuoco. Le fiamme - che hanno distrutto l'auto – sono state domate dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri per.

