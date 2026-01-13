Furti in abitazione e truffe agli anziani | 38 arresti blitz anche nel salernitano

Nelle ultime operazioni, i carabinieri di Napoli hanno arrestato 38 persone coinvolte in episodi di furti in abitazione e truffe ai danni di anziani. L’operazione ha incluso anche un blitz nel salernitano, con l’obiettivo di contrastare queste attività criminali. Le misure cautelari sono state applicate dal G. per garantire la sicurezza e la tutela delle vittime.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura aversana, nei confronti di 38 persone accusate di associazione per delinquere.

