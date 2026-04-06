Fiamme al ristorante Nordest di Codogno | bloccata la città

Nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026, un incendio ha interessato il ristorante Nordest situato in viale Manzoni a Codogno. Le fiamme sono divampate intorno alle 16 e hanno coinvolto l’intera struttura, causando la chiusura temporanea della strada principale e la presenza di forze dell’ordine e dei vigili del fuoco sul posto. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Un incendio ha colpito il ristorante Nordest di Codogno nel pomeriggio di lunedì 06 aprile 2026. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 16, interessando l’intera struttura situata in viale Manzoni. Il rogo è partito dall’area della cucina, propagandosi rapidamente agli altri ambienti del locale. Una densa coltre di fumo ha avvolto l’edificio, rendendo visibile l’emergenza a distanza. Intervento dei soccorsi e blocco viario. Le operazioni di spegnimento hanno l’impiego immediato dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Casalpusterlengo. Al primo intervento si sono aggiunti successivamente altri mezzi coordinati dal comando di Lodi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme al ristorante Nordest di Codogno: bloccata la città Incendio a Codogno: in fiamme il ristorante NordestCodogno (Lodi) – Un furioso incendio ha interessato il ristorante Nordest che si affaccia lungo viale Manzoni a Codogno. Ancona, ristorante in fiamme: evacuato supermercato, fumo in città.Ancona in Allarme: Incendio Devasta un Ristorante, Evacuato un Supermercato Adiacente Un grave incendio ha colpito questo pomeriggio la zona di...