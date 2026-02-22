Ancona ristorante in fiamme | evacuato supermercato fumo in città

Un incendio ha distrutto un ristorante in zona Vallemiano ad Ancona, probabilmente a causa di un corto circuito. Le fiamme hanno sprigionato molto fumo, che si è diffuso in tutta la zona, costringendo alla fuga i clienti e i dipendenti. Il fumo ha invaso anche il supermercato Eurospin vicino, che è stato evacuato in fretta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.