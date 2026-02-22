Ancona ristorante in fiamme | evacuato supermercato fumo in città
Un incendio ha distrutto un ristorante in zona Vallemiano ad Ancona, probabilmente a causa di un corto circuito. Le fiamme hanno sprigionato molto fumo, che si è diffuso in tutta la zona, costringendo alla fuga i clienti e i dipendenti. Il fumo ha invaso anche il supermercato Eurospin vicino, che è stato evacuato in fretta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Ancona in Allarme: Incendio Devasta un Ristorante, Evacuato un Supermercato Adiacente. Un grave incendio ha colpito questo pomeriggio la zona di Vallemiano ad Ancona, interessando il ristorante ‘Sapore di Stelle’ e provocando l’evacuazione del supermercato Eurospin. L’allarme è scattato intorno alle 18:52 di domenica 22 febbraio 2026, mobilitando immediatamente i vigili del fuoco che sono tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Una densa colonna di fumo, visibile in tutta la città, ha destato preoccupazione tra i residenti e ha reso difficile la visibilità in ampie zone del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
In fiamme la copertura di un centro commerciale ad Ancona, alta nube di fumo(ANSA) - ANCONA, 22 FEB - Ancora un intervento oggi dei vigili del fuoco di Ancona per un incendio: dopo il rogo divampato stamattina in un palazzo di quattro piani a Falconara Marittima, in tarda mat ... msn.com
AGGIORNAMENTO - Incendio al ristorante Sapore di Stelle a Vallemiano, ad Ancona. Il Comune ha aperto il Coc, verifiche in corso da parte di Arpam sulla qualità dell’aria. #corriereadriatico https://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_furioso_incendio_n - facebook.com facebook