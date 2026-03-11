Caserta incendio nel bosco | 18 ettari bruciati

A Caserta, un incendio ha interessato circa 18 ettari di bosco sul Monte Petrinone. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione civile, i Vigili del Fuoco e le forze della Polizia municipale, che hanno risposto rapidamente all’emergenza. L’incendio ha causato danni alla vegetazione, richiedendo un intervento immediato delle squadre di soccorso. La zona è stata messa in sicurezza e le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore.

Un incendio divampato dall’area del Monte Petrinone, volontari della Protezione civile insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco con quelle della Polizia municipale sono intervenuti prontamente. Nonostante la tempestività dell’intervento, 18 ettari sono stati distrutti. Fiorella Zabatta: “La salvaguardia dei boschi e del patrimonio ambientale sono la priorità assoluta” Durante la serata di ieri, a Caserta, è divampato un incendio nel bosco che si trova nell’area del Monte Petrinone, una collina di Sant’Antonio tra Sparanise e Francolise. Dagli ultimi aggiornamenti, è emerso che le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le manovre si stanno svolgendo con l’aiuto di un elicottero L1: un mezzo aereo regionale che è in uso per il contenimento e la bonifica dell’incendio dalle prime ore di stamani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

