Il team di Milano si prepara a una sfida significativa, con il libero che ha dato un contributo determinante nelle recenti partite. La squadra ha raggiunto la finale contro Conegliano, mentre alcuni giocatori hanno ricevuto riconoscimenti per le loro prestazioni. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane, con le due formazioni pronte a confrontarsi per il titolo.

Si scrive Milano-Conegliano, ma si può tranquillamente leggere Fersino-De Gennaro, un duello in cui passato presente e futuro si confondono. Eleonora Fersino, classe 2000, è in pole per raccogliere in Nazionale la pesante eredità della più forte al mondo nel ruolo, Monica De Gennaro appunto, ma la storia del libero delle lombarde è partita proprio dal Palaverde, dall’Imoco, a fianco della leggenda Moki e contro di lei dovrà passare adesso l’assalto allo scudetto. Il futuro azzurro è tracciato, ma il presente è una stagione straordinaria per Fers (il suo soprannome), che ha dato un grande contributo, dopo la Supercoppa vinta in Ottobre sempre contro le venete, a raggiungere l’ultimo traguardo stagionale (gara 1 sabato 11), un risultato ottimo a cui in pochi credevano dopo gli addii di Orro e Sylla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fersino, sfida al mito De Gennaro: "Milano è cresciuta molto. Moki è inarrivabile"

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