Nel primo match dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della serie A1 femminile, Milano-Vallefoglia si sono affrontate concludendo con un risultato di 3-0. Durante l'incontro, Fersino e Candi hanno mostrato grande impegno e si preparano ora per tentare una rimonta nella serie. La partita è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da numerose azioni decisive.

Il turno inaugurale dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della serie A1 femminile ha offerto sfide dense di ritmo e determinazione, con risposte rapide e conferme di affidabilità per le squadre protagoniste. Le gare hanno evidenziato le forze in campo e definito il senso della corsa verso le fasi decisive della manifestazione. La formazione meneghina ha preso il sopravvento fin dall’inizio, chiudendo la contesa in tre set e imponendo un ritmo costante. Eleonora Fersino ha sottolineato che il cammino è a metà; la squadra è consapevole della fase cruciale da affrontare e proseguirà la lotta nelle prossime uscite. Sonia Candi ha evidenziato la volontà di riaprire la serie nelle potenziali risposte successive, mantenendo alta la concentrazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Milano-Vallefoglia 3-0: Fersino e Candi puntano alla rimonta in serie

