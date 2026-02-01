Carlos Alcaraz ha fatto il suo nome nella storia del tennis. A 22 anni, ha vinto il suo quarto Slam a Melbourne, diventando il più giovane di sempre a chiudere il Career Grand Slam. Ora si può davvero parlare di un'impresa storica. Il tennista spagnolo ha battuto in finale un avversario difficile e si prepara a tentare la grande impresa del Grande Slam. In Italia, il rimpianto resta Musetti, mentre Sinner non ha ancora raggiunto questo traguardo.

Ora si può cominciare a parlare di storia. Carlos Alcaraz, a 22 anni e 272 giorni, è il più giovane giocatore di sempre ad aver completato il Career Grand Slam: vincere tutti e quattro i tornei major nel corso della carriera. Un traguardo che lo spagnolo ha centrato con la vittoria agli Australian Open 2026, riscrivendo una classifica che racconta molto più di mille aggettivi. Meglio di Don Budge - che riuscì nell’impresa a 22 anni e 363 giorni - meglio di Rafael Nadal (24 anni), meglio di Roger Federer (27), meglio di Novak Djokovic e Andre Agassi, entrambi arrivati al traguardo oltre i 29 anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alcaraz vince a Melbourne ed è nella storia: può centrare il Grande Slam. Il rimpianto italiano è Musetti, non Sinner

Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo a Melbourne e ora può puntare al Grande Slam.

Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic e si è aggiudicato gli Australian Open, diventando il più giovane nella storia a vincere un Grande Slam.

