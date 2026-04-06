FemTech | tra miliardi di profitti e l’inganno degli algoritmi

Il settore FemTech, che combina dispositivi e software dedicati alla salute femminile, sta diventando un mercato molto redditizio, valutato a circa 70 miliardi di dollari. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo alla protezione dei dati personali raccolti attraverso queste tecnologie e alle pratiche adottate dalle aziende che operano in questo campo. La crescita del settore ha portato a interrogativi sulla trasparenza e sulla sicurezza delle informazioni sensibili degli utenti.

Il settore della FemTech, che integra software e hardware per la salute femminile, sta trasformando la gestione della riproduzione in un mercato da 70 miliardi di dollari, sollevando però gravi dubbi sulla gestione dei dati sensibili. L’uso di applicazioni per il monitoraggio del ciclo e della fertilità, insieme a dispositivi indossabili come bracciali o anelli, ha creato un ecosistema digitale dove informazioni intime diventano input per algoritmi predittivi. Questo comparto tecnologico non rappresenta più una nicchia, ma un motore di innovazione che dovrebbe toccare un valore di 120 miliardi di dollari entro il 2033. Questi strumenti offrono un supporto fondamentale specialmente nei territori dove i servizi sanitari sono difficili da raggiungere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FemTech: tra miliardi di profitti e l’inganno degli algoritmi Leggi anche: Terna, profitti a 1,1 miliardi e investimenti record Assistenza auto: 5,2 miliardi e il 22% dei profittiNel settore automotive siciliano e nazionale, il servizio di assistenza post-vendita emerge come motore economico primario per le concessionarie,...