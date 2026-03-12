Assistenza auto | 5,2 miliardi e il 22% dei profitti

Nel settore automotive italiano e siciliano, il servizio di assistenza auto rappresenta una voce importante, con un fatturato di circa 5,2 miliardi di euro. Questa attività contribuisce in modo significativo ai profitti delle concessionarie, che ottengono circa il 22% dei loro guadagni complessivi da questa parte del business. I dati evidenziano come l’assistenza post-vendita sia un elemento chiave per il settore.

Nel settore automotive siciliano e nazionale, il servizio di assistenza post-vendita emerge come motore economico primario per le concessionarie, generando circa 5,2 miliardi di euro di fatturato e sostenendo la maggior parte dei profitti del comparto. Le associazioni di categoria Federauto e AsConAuto indicano che questa attività non è più accessoria ma costituisce un’infrastruttura industriale vitale per l’occupazione e la sicurezza stradale dell’isola e della penisola. La rete ufficiale conta oggi circa 2.700 punti di assistenza sparsi sul territorio, dove metà del personale lavora specificamente su manutenzione, carrozzeria e gestione pneumatici, garantendo la qualità tecnica necessaria per i veicoli sempre più complessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

