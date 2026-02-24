Sanremo Fedez sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger | Non ho nessun annuncio da fare

Fedez ha chiarito di non aspettare un terzo figlio, smentendo le voci circolate recentemente sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger. L'artista è stato intercettato davanti all'Ariston, dove ha risposto ai giornalisti e ha precisato di non avere annunci da fare. La sua reazione ha spento immediatamente le speculazioni, lasciando intendere che non ci sono novità familiari in vista. La questione rimane quindi senza conferme ufficiali.

La cicogna dovrà attendere, almeno per ora. Intervenuto in collegamento a La Volta Buona, alla vigilia della 76ª edizione del Festival della canzone italiana, Fedez ha infatti smentito le voci sul terzo figlio in arrivo. "Non so chi l'abbia detto, ma non devo fare nessun annuncio", ha dichiarato. "Mi limiterò a cantare la nostra canzone, puntiamo a fare una bella esibizione". Leggi anche: Sanremo 2026, ordine dei cantanti della prima serata, oggi martedì 24 febbraio L'ipotesi che Giulia Honegger sia in dolce attesa non è del tutto nuova. Già in passato la ventinovenne era dovuta intervenire per frenare le indiscrezioni, oggi ufficialmente rigettate anche dal compagno.