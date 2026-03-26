Transizione Energetica 2026 | la sfida dei condomini tra normative tecnologia e semplicità d’uso

Dal 4 al 6 marzo 2026, al Rimini Expo Centre si è svolto KEY (The Energy Transition Expo), considerato l’evento principale in Europa dedicato al settore energetico. La manifestazione ha riunito professionisti, aziende e istituzioni impegnate nella transizione energetica, con un focus particolare sulle modalità di intervento nei condomini. Durante la tre giorni sono stati affrontati temi legati a normative, tecnologie e pratiche di semplificazione per le strategie di efficientamento energetico.

Dal 4 al 6 marzo 2026, il Rimini Expo Centre ha ospitato KEY (The Energy Transition Expo), l’evento di riferimento assoluto in Europa per il settore energetico. Per Kerberos s.r.l., la partecipazione a questa vetrina internazionale non è stata solo l’occasione per presentare le proprie innovazioni, ma il punto di partenza per una riflessione profonda sul futuro dell’abitare. In un momento in cui la transizione energetica smette di essere un tema astratto per diventare una necessità quotidiana, Kerberos s.r.l. è scesa in campo a Rimini per dimostrare che la tecnologia più sofisticata è quella capace di rendere semplice e invisibile la gestione degli edifici in cui viviamo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Transizione Energetica 2026: la sfida dei condomini tra normative, tecnologia e semplicità d’uso Articoli correlati Aviazione: 2025 record di sicurezza, ma il 2026 sfida crescita e transizione energetica.Il 2025 ha segnato un anno eccezionalmente sicuro per l'aviazione commerciale, con otto incidenti che hanno causato la perdita di 362 vite su un... Rimini ospita KEY 2026: transizione energetica tra costi, finanza e innovazione per un futuro sostenibile.Rimini si prepara ad ospitare dal 4 al 6 marzo KEY 2026, la fiera di riferimento per la transizione energetica. Una selezione di notizie su Transizione Energetica Temi più discussi: FIMER a KEY 2026: soluzioni innovative per la transizione energetica; Libro Verde della Transizione Energetica: siamo ancora in corsa per il Pniec?; Dettaglio studio Focus ON - Transizione Energetica; Alperia, partner integrato a 360° per la transizione energetica. Samsung a MCE 2026 con soluzioni per la transizione energeticaUn percorso che lega scenario europeo e mercato italiano, rafforzando il posizionamento come player HVAC integrato ... edilportale.com Enea, tecnologie più convenienti per accelerare la transizione energeticaAccelerare l'uso delle fonti rinnovabili, ridurre i costi delle tecnologie energetiche e aumentare l'efficienza energetica. (ANSA) ... ansa.it La transizione energetica si costruisce nel tempo, con scelte coerenti e partnership che crescono insieme. Con NaturaSì, il principale retailer italiano del biologico, portiamo avanti una collaborazione iniziata nel 2011. Lo facciamo con la firma di un Power - facebook.com facebook L’ingegneria al centro della transizione energetica: l’esperienza del CNI a @KeyEnergyit. L'editoriale di Alberto Romagnoli, Consigliere CNI, con deleghe a Territorio, Ambiente e Comunicazione x.com