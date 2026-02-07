Patto tra giovani scuola famiglia e gestori dei locali | passa la mozione sul Divertimento sicuro

Questa mattina il consiglio comunale ha approvato una mozione che punta a promuovere il

Un patto di corresponsabilità tra i giovani, le famiglie, la scuola, le istituzioni e i soggetti che gestiscono i luoghi del divertimento. È questo il tema centrale della mozione “Divertimento Sicuro” presentata da Federica Ubaldi ed approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale.“Avevamo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

