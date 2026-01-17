L' Us Città di Fasano cerca la terza vittoria consecutiva | match contro l' Heraclea
L’Us Città di Fasano torna in campo al “Vito Curlo” per la terza giornata di ritorno del girone H di Serie D. Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15, i biancazzurri affrontano l’Heraclea, con l’obiettivo di ottenere la terza vittoria consecutiva in casa. La partita rappresenta un momento importante della stagione, con i padroni di casa desiderosi di consolidare la propria posizione in classifica.
FASANO - Seconda gara consecutiva tra le mura amiche per l'Us Città di Fasano, che alle 15 di domenica, 18 gennaio 2026 ospiterà al “Vito Curlo” l'Heraclea, nel match valido per la terza giornata di ritorno della Serie D - girone H. Reduce da due vittorie consecutive, la formazione biancazzurra vuole continuare a insidiare il primato della Paganese, pertanto sarà indubbiamente fondamentale far bene nella sfida la forte compagine dauna allenata da Imperio Carcione, superata proprio dalla capolista allo “Zaccheria” di Foggia domenica scorsa. All'andata il Fasano vinse per 1-0 in casa del club di Candela, attardato in classifica, ma ricco di una rosa di primissimo livello, potenzialmente capace di rientrare nelle posizioni di vertice qualora trovasse continuità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
