Fabrizio Corona ha confermato che il 2 marzo tornerà in tv con una nuova puntata di Falsissimo, provocando già molte discussioni sui social. La sua presenza su Mediaset alimenta le polemiche e le aspettative tra chi lo sostiene e chi lo critica. Intanto, sui social, Corona ha già pubblicato alcuni video che promettono rivelazioni sorprendenti.

Corona ha annunciato la nuova puntata di Falsissimo per il 2 marzo: la sfida a Mediaset e Alfonso Signorini continua tra accuse pesanti, blocchi social e attesa per contenuti definiti scioccanti. Negli ultimi mesi lo scontro tra Fabrizio Corona e Mediaset si è trasformato in una vera e propria battaglia legale e mediatica. L'ex re dei paparazzi ha recentemente annunciato che una nuova puntata del suo format online Falsissimo uscirà il 2 marzo alle ore 21, definendola terrificante e lasciando intendere che sarà dedicata proprio allo scontro con Mediaset e a figure come Alfonso Signorini. Tutto è iniziato con le puntate precedenti di Falsissimo, in cui Corona aveva lanciato accuse e retroscena sul mondo dello spettacolo, coinvolgendo personaggi legati all'orbita del Biscione, come Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e Signorini

Fabrizio Corona ha condiviso un video in vista della puntata di Falsissimo del 26 gennaio 2026, incentrata su Samira, Signorini e Mediaset.

Il giudice civile Roberto Pertile ha disposto il blocco della puntata di ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona, programmata per questa sera.

Fabrizio Corona, Falsissimo: Nuove Rivelazioni Su Gerry Scotti E Signorini!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.