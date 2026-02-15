Fabrizio Corona annuncia Falsissimo | nuova puntata su Mediaset e Signorini
Fabrizio Corona ha confermato che il 2 marzo tornerà in tv con una nuova puntata di Falsissimo, provocando già molte discussioni sui social. La sua presenza su Mediaset alimenta le polemiche e le aspettative tra chi lo sostiene e chi lo critica. Intanto, sui social, Corona ha già pubblicato alcuni video che promettono rivelazioni sorprendenti.
Corona ha annunciato la nuova puntata di Falsissimo per il 2 marzo: la sfida a Mediaset e Alfonso Signorini continua tra accuse pesanti, blocchi social e attesa per contenuti definiti scioccanti. Negli ultimi mesi lo scontro tra Fabrizio Corona e Mediaset si è trasformato in una vera e propria battaglia legale e mediatica. L'ex re dei paparazzi ha recentemente annunciato che una nuova puntata del suo format online Falsissimo uscirà il 2 marzo alle ore 21, definendola terrificante e lasciando intendere che sarà dedicata proprio allo scontro con Mediaset e a figure come Alfonso Signorini. Tutto è iniziato con le puntate precedenti di Falsissimo, in cui Corona aveva lanciato accuse e retroscena sul mondo dello spettacolo, coinvolgendo personaggi legati all'orbita del Biscione, come Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Fabrizio Corona, il VIDEO del lancio della puntata di Falsissimo del 26 gennaio 2026 su Samira, Signorini e Mediaset: "Nessuno ci può fermare"
Fabrizio Corona ha condiviso un video in vista della puntata di Falsissimo del 26 gennaio 2026, incentrata su Samira, Signorini e Mediaset.
Fabrizio Corona bloccato dal giudice. Stop alla puntata di Falsissimo su Signorini
Il giudice civile Roberto Pertile ha disposto il blocco della puntata di ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona, programmata per questa sera.
Fabrizio Corona, Falsissimo: Nuove Rivelazioni Su Gerry Scotti E Signorini!
Argomenti discussi: Fabrizio Corona annuncia due grandi progetti, crescono le voci sul partito politico Falsissimo; Fabrizio Corona annuncia tempesta in Riviera e promette rivelazioni: serate in disco a Rimini nel mirino; Corona non demorde: Falsissimo diventa uno spettacolo teatrale. Ecco le date. E fa ricorso contro l'ordinanza del Caso Signorini; Mediaset fa causa a Fabrizio Corona: la reazione non si fa attendere.
Fabrizio Corona rilancia dopo lo stop di Mediaset: C’è una terza denuncia contro SignoriniFabrizio Corona non si ferma dopo lo stop imposto da Mediaset e rilancia Falsissimo con un nuovo episodio in cui mostra le chat tra Medugno e Piscopo ... fanpage.it
Fabrizio Corona, Mediaset contrattacca: causa civile da 160 milioni dopo 'Falsissimo'Dallo scontro mediatico alle carte bollate: dopo l’annuncio della denuncia di Corona, Mediaset risponde con una richiesta di risarcimento da 160 milioni di euro. libero.it
Fabrizio Corona è stato ricoverato in cardiologia sabato 14 febbraio, dopo aver pubblicato su X due foto scattate da un letto d’ospedale con i sensori dell’elettrocardiogramma. Nelle immagini si vede anche un monitor con valori di pressione alti (167/110), dett facebook
Spero di poter dire che Fabrizio Corona ha un coraggio da vendere senza che nessuno si offenda. E comunque la censura preventiva non mi piace affatto #FabrizioCorona #censura x.com