F1 | Antonelli ricarica al ranch di Rossi leader verso il titolo

Durante la pausa pasquale del campionato di Formula 1, Kimi Antonelli ha trascorso alcuni giorni al VR46 Motor Ranch di Tavullia. La pausa, durata cinque settimane, ha visto il giovane pilota dedicarsi a sessioni di allenamento e preparazione, lontano dalle gare. La presenza presso la struttura di un noto ex pilota italiano ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Antonelli prosegue così il suo percorso di crescita nel mondo delle corse.

Kimi Antonelli ha trascorso una parte della pausa pasquale presso il VR46 Motor Ranch di Tavullia, in Italia, durante l’interruzione di cinque settimane del calendario della Formula 1. Il pilota Mercedes, attualmente primo nel campionato, ha condiviso momenti di svago insieme a Marco Bezzecchi e agli allievi della VR46 Academy. Il giovane talento arriva a questo momento di riposo dopo un avvio di stagione 2026 estremamente efficace. I successi consecutivi ottenuti nei Gran Premi di Cina e Giappone lo hanno posizionato come un serio candidato alla conquista del titolo mondiale. La sosta forzata è stata determinata dalla cancellazione delle tappe previste in Arabia Saudita e Bahrein. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Kimi Antonelli

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