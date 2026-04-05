Antonelli e Bezzecchi al Ranch di Valentino Rossi per Pasqua | festa sulle note di Viva l'Italia

Durante le festività di Pasqua 2026, due piloti di alto livello provenienti dalla Formula 1 e dalla MotoGP sono stati visti al Ranch di Valentino Rossi. I due atleti si sono ritrovati insieme, partecipando a una festa che aveva come colonna sonora la canzone “Viva l’Italia”. La presenza di Antonelli e Bezzecchi al ranch è stata documentata da alcuni scatti pubblicati sui social network.

Andrea Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, leader di F1 e MotoGP, si ritrovano al Ranch di Valentino Rossi a Pasqua 2026. La foto con "Viva l'Italia" diventa simbolo dello sport azzurro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bezzecchi e Antonelli insieme al ranch di Valentino: lo scatto socialKimi Antonelli e Marco Bezzecchi si sono incontrati oggi al Ranch di Valentino Rossi.

Valentino Rossi colpito: “Ho letto chi era stato l’ultimo a fare pole, gara e giro come Kimi Antonelli”Valentino Rossi in tempi non sospetti ha predetto un futuro radioso a Kimi Antonelli.

Temi più discussi: Bezzecchi e Antonelli insieme al ranch di Valentino: lo scatto social; Kimi Antonelli, una giornata al ranch di Valentino Rossi. FOTO e VIDEO; MotoGP | Bezzecchi e Antonelli in vetta al mondo: il motorsport torna a parlare italiano; Kimi al ranch di Rossi, aspettando la ripartenza della F1.

Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi insieme nel Ranch di Valentino Rossi: la foto sui social nel weekend di PasquaL’Italia dei motori sogna con Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi che ieri, sabato 4 aprile, si sono incontrati al Ranch di Valentino Rossi. Il leader della classifica mondiale di F1, con la sua Mercedes ... corriere.it

Kimi Antonelli e Valentino Rossi insieme al Ranch di Tavullia: Che giornata pazzesca, l’incontro tra i re dei motori fa impazzire i fanIl talento della Formula 1, reduce dai trionfi in pista, e la leggenda della MotoGp hanno trascorso parte del weekend pasquale tra derapate e divertimento. Sui social pioggia di like ... ilrestodelcarlino.it

Un’altra foto dei nostri “dilettanti” primi in campionato in F1 e MotoGP con Valentino Rossi, al Ranch nella giornata di ieri. #MemasGP facebook

Kimi Antonelli, una giornata al ranch di Valentino Rossi. FOTO e VIDEO #SkyMotori #Formula1 #Antonelli #ValentinoRossi x.com