Kimi Antonelli e Valentino Rossi si sono incontrati al Ranch di Tavullia, suscitando l’entusiasmo dei fan. La giornata è stata documentata attraverso fotografie che mostrano i due campioni insieme, attirando l’attenzione di appassionati e media. L’evento ha attirato numerosi spettatori e fotografi, creando momenti condivisi tra le generazioni di appassionati di motori. Le immagini sono state condivise sui social network, generando molte reazioni tra gli utenti.

Tavullia (Pesaro), 5 aprile 2026 – Ci sono immagini destinate a fare la storia dello sport, scatti che uniscono generazioni e passioni diverse ma simili, sotto un’unica, grande bandiera: quella dei campioni. È quello che è successo in questo weekend pasquale al Ranch di Tavullia, il santuario di Valentino Rossi, dove si sono incrociati due simboli assoluti: Valentino Rossi e Kimi Antonelli. Da una parte il nove volte iridato, la leggenda indiscussa che ha scritto le pagine più belle della MotoGp; dall'altra il presente e il futuro della Formula 1, il predestinato su quattro ruote: il ‘cinno’ di Bologna che ha già vinto due gare su due all’esordio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli e Valentino Rossi insieme al Ranch di Tavullia: “Che giornata pazzesca”, l’incontro tra i re dei motori fa impazzire i fan

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I vincitori dei primi tre GP della stagione secondo lo speaker del GP di Cina. Sentiamo già il “Dio bono” di Kimi Antonelli da lontano. Ironia dal web #MemasGP #Mercedes #GeorgeRussell #AndreaKimiAntonelli #F1 #MiamiGP - facebook.com facebook

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