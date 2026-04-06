F1 Andrea Stella | Il nuovo regolamento deve essere migliorato Dobbiamo garantire le misure di sicurezza necessarie

Le discussioni sul nuovo regolamento della Formula 1 continuano a suscitare critiche, anche durante la pausa delle gare. Andrea Stella, dirigente di una delle scuderie, ha dichiarato che il regolamento deve essere migliorato e che sono necessarie misure di sicurezza più efficaci. La FIA ha introdotto alcune modifiche quest’anno, ma le reazioni rimangono contrastanti tra team e addetti ai lavori.

Non si placano nemmeno nella sosta le polemiche per il nuovo regolamento introdotto quest’anno dalla FIA. Il Gran Premio del Giappone ha infatti riportato l’attenzione sul tema della sicurezza dei piloti dopo l’incidente di Oliver Bearman a Suzuka. I piloti avevano già espresso alla Federazione le proprie perplessità ma ciò che è successo la settimana scorsa ha alimentato ancora di più le proteste nel paddock. Tornando al GP asiatico, Bearman, alla guida della sua Haas, è riuscito incredibilmente a non centrare l’Alpine di Franco Colapinto, praticamente ferma in pista per via di una strategia di ricarica totalmente diversa per l’argentino. Il britannico ha quindi urtato contro le barriere ad alta velocità, per fortuna senza gravi conseguenze. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Stella: “Il nuovo regolamento deve essere migliorato. Dobbiamo garantire le misure di sicurezza necessarie” F1, Andrea Stella fiducioso: “Dobbiamo continuare a lavorare sul telaio, la velocità c’è”Si è chiuso con un podio il Gran Premio del Giappone 2026 della McLaren, terzo appuntamento del Mondiale F1. Avellino, nuovo regolamento al Campo Coni, Saviano: «Lo sport deve essere per tutti, ma servono regole chiare»Accesso regolamentato per i cittadini, tesserino obbligatorio e quota annuale per preservare uno spazio pubblico centrale nella vita della città... Temi più discussi: McLaren, Andrea Stella individua il problema nel telaio; F1, Andrea Stella fiducioso: Dobbiamo continuare a lavorare sul telaio, la velocità c’è; Stella, la top-5 non basta: Dobbiamo migliorare le prestazioni del telaio | FP; Stella avverte: Il crash di Bearman dovrà essere prioritario nella riunione tra team, FIA e F1. Dopo un 2025 difficile, Piastri riparte da Suzuka e convince Andrea Stella con la sua crescita mentale.Andrea Stella elogia Oscar Piastri dopo Suzuka: la McLaren ritrova fiducia nell'australiano nonostante l'ultima stagione. formulacritica.it F1, Andrea Stella fiducioso: Dobbiamo continuare a lavorare sul telaio, la velocità c’èSi è chiuso con un podio il Gran Premio del Giappone 2026 della McLaren, terzo appuntamento del Mondiale F1. La scuderia britannica, dopo un inizio di ... oasport.it Dalla verità di Daniel Ricciardo alle speranze di Charles Leclerc, passando ai test della Mercedes fino agli elogi di Andrea Stella a Oscar Piastri: gli articoli del giorno #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #newsf1 facebook F1, Andrea Stella fiducioso: “Dobbiamo continuare a lavorare sul telaio, la velocità c’è” - x.com