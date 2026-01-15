Oro e gioielli in crescita il distretto Napoli-Caserta con il traino dell?export

Il distretto orafo Napoli-Caserta registra una crescita significativa, trainata dall’export. La creazione del Distretto orafo campano, risultato della collaborazione tra i poli di Marcianise, Napoli e Torre del Greco, rappresenta un passo importante per il settore. Questa sinergia favorisce lo sviluppo e la competitività delle imprese locali, consolidando la posizione del distretto nel mercato internazionale e promuovendo la qualità e l’artigianalità dei gioielli prodotti.

L?intuizione funziona. La nascita del Distretto orafo della Campania, grazie alla sinergia tra i poli di Marcianise (Tarì e Oromare), Napoli (Borgo Orefici) e Torre del Greco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Oro e gioielli, in crescita il distretto Napoli-Caserta con il traino dell?export Leggi anche: Export orafo 2025 in calo, ma Napoli-Caserta avanza: il distretto campano sfida la crisi Leggi anche: L’export tocca quota 12,4 miliardi. Il prezzo dell’oro spinge la crescita. Guasconi: "Vedo segnali positivi" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Oro e gioielli, in crescita il distretto Napoli-Caserta con il traino dell’export; Torino, terra dell'oro: boom dell'export (+157%), la quinta in Italia; Intervista a Vincenzo Giannotti: «Il Sud è ormai una certezza, ora continuiamo a rafforzarci sui mercati internazionali»; Intervista Massimo Deandreis: «Reti, energia, turismo: Sud competitivo, la sfida è proseguire la crescita». Oro e gioielli, in crescita il distretto Napoli-Caserta con il traino dell’export - La nascita del Distretto orafo della Campania, grazie alla sinergia tra i poli di Marcianise (Tarì e Oromare), Napoli (Borgo Orefici) e Torre del ... ilmattino.it

Oro usato e quotazioni 2025: quando disfarsene si rivela opportuno - Il contesto economico odierno e il valore dell'oro Nel corso degli scorsi mesi, il prezzo dell'oro ha manifestato una crescita costante, ... iltempo.it

Gioielli, 2025 di consolidamento: mercato in crescita ma con minore redditività - gioielliero italiano entra nel 2026 con fondamentali solidi e un percorso di crescita che, pur rallentando, resta strutturale. affaritaliani.it

È stato un anno di crescita, di scelte fatte con il cuore, di gioielli nati lentamente e diventati parte delle vostre storie. Grazie a chi ha scelto Atelier Agata, a chi ha indossato un mio pezzo ogni giorno o in un momento speciale. Chiudo l’anno con gratitudine e lo facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.