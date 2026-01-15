Oro e gioielli in crescita il distretto Napoli-Caserta con il traino dell?export

Il distretto orafo Napoli-Caserta registra una crescita significativa, trainata dall’export. La creazione del Distretto orafo campano, risultato della collaborazione tra i poli di Marcianise, Napoli e Torre del Greco, rappresenta un passo importante per il settore. Questa sinergia favorisce lo sviluppo e la competitività delle imprese locali, consolidando la posizione del distretto nel mercato internazionale e promuovendo la qualità e l’artigianalità dei gioielli prodotti.

L?intuizione funziona. La nascita del Distretto orafo della Campania, grazie alla sinergia tra i poli di Marcianise (Tarì e Oromare), Napoli (Borgo Orefici) e Torre del Greco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

