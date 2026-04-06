A febbraio 2026, l’Italia ha registrato un avanzo commerciale di 5,5 miliardi di euro con i paesi extra UE. Il settore dei macchinari ha contribuito in modo significativo a questo risultato, mentre si è osservato un calo nella spesa energetica. I dati indicano che le esportazioni di macchinari hanno aumentato le entrate del paese nel commercio internazionale.

L’Italia ha chiuso febbraio 2026 con un avanzo commerciale di 5,5 miliardi di euro verso i mercati extra UE, trainata dal settore dei macchinari e da un calo della spesa energetica. I dati pubblicati a fine marzo mostrano una ripresa degli scambi internazionali, sebbene con ritmi differenziati tra import ed export. Il quadro generale evidenzia un’accelerazione delle importazioni, cresciute dell’8,5% nel mese di febbraio. Nello stesso periodo, le vendite all’estero hanno registrato un incremento più contenuto, attestandosi al 4,9%. Se si allarga l’orizzonte temporale al trimestre compreso tra dicembre 2025 e febbraio 2026, l’equilibrio cambia. In questo arco di tempo, l’export è salito dell’1,8%, mentre i flussi in entrata hanno subito una flessione dello 0,6%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Export Italia: macchinari volano, avanzo di 5,5 miliardi a febbraio

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