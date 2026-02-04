Regione Siciliana | rivisto al rialzo avanzo bilancio pari a 2,3 miliardi

La Regione Sicilia ha rivisto al rialzo il suo avanzo di bilancio, portandolo a 2,3 miliardi di euro. Nei numeri ufficiali, l’avanzo di amministrazione era stato stimato in 2,15 miliardi, ma ora si scopre che la cifra è superiore. I conti migliorano e la Regione può contare su risorse più solide di quanto si pensasse.

Conti sempre più positivi per la Regione siciliana. L'avanzo di amministrazione che era stato quantificato in 2,150 miliardi lievita a 2,300 miliardi. Una rettifica al rialzo accertata dai revisori contabili e che ha indotto il governo di Renato Schifani ad approvare in giunta una delibera per allineare la contabilità all'esito delle verifiche.

