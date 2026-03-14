L’export marchigiano nel 2025 registra una diminuzione del 7,6% rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’Istat analizzati dall’Ufficio studi di Confartigianato Marche. Le esportazioni di calzature sono in calo, mentre quelle di macchinari, prodotti di punta della regione, mostrano segnali positivi. La variazione si riscontra in un quadro complessivo di contrazione regionale, mentre a livello nazionale le esportazioni sono in aumento.

L’export marchigiano chiude in rosso la partita del 2025. Secondo l’analisi dell’Ufficio studi di confartigianato Marche su dati Istat, le esportazioni regionali registrano un calo del 7,6% rispetto al 2024, in controtendenza rispetto alla media nazionale che cresce del 3,3%. Nel territorio di Confartigianato Macerata–Ascoli–Fermo emergono dinamiche differenti. In provincia di Macerata la flessione è contenuta: -1,7% complessivo (-1,9% il manifatturiero). Il principale prodotto esportato resta quello degli articoli in pelle e calzature, in calo del 5,8%. Segnali positivi arrivano invece dai macchinari (+4,5%) e da alcune altre manifatture, come gioielleria e occhialeria (+16,7%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’export chiude in rosso il 2025: "Calzature giù, bene i macchinari"

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