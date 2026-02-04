L’Università di Bologna ha consegnato al Comune di Porto Sant’Elpidio il report sulle condizioni della Cattedrale Fim. Ora si aspettano decisioni e interventi per mettere in sicurezza l’edificio. Nei prossimi giorni, si terranno incontri tra tecnici e autorità per decidere come intervenire. La situazione resta critica e si cerca di capire come risolvere i problemi strutturali.

**Il report dell’Università di Bologna sulle condizioni della Cattedrale Fim è arrivato al Comune di Porto Sant’Elpidio.** Un documento di 30 pagine, firmato da quattro professori del dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale, presenta l’esito di un’analisi approfondita sulle condizioni dell’edificio, con particolare attenzione alle possibili tecniche per la messa in sicurezza definitiva. L’incarico è stato affidato all’ateneo bolognese nel corso dell’aprile 2025, in sede di Conferenza dei servizi, con un obiettivo preciso: individuare metodi certificati, rispettosi dell’ambiente, della salute e della destinazione dell’edificio, per la bonifica del sito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cattedrale Fim: Università di Bologna presenta report su Conferenza dei Servizi, Ciarpella analizza prossimi passi

Approfondimenti su Cattedrale Fim

Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky in un colloquio di un'ora e mezza per discutere lo stato dei negoziati di pace e concordare le future iniziative.

Stasera su Rai 3, Report approfondisce temi legati all’ambiente e alle Olimpiadi, offrendo un’analisi dettagliata di inquinamento, sanità e grandi opere.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cattedrale Fim

Cattedrale ex Fim è una sorgente primaria di contaminazioneLa Cattedrale ex Fim di Porto Sant'Elpidio (Fermo) rappresenta una sorgente primaria di contaminazione. Questo hanno evidenziato i risultati dei campionamenti effettuati sulla struttura che hanno ... ansa.it

Riconversione della cattedrale ex Fim di Porto Sant'Elpidio, equipe con 5 professori universitari per stabilire tra recupero e demolizionePORTO SANT'ELPIDIO Un’equipe di cinque esperti per cinque mesi di lavoro: entro l’anno si saprà che fine farà la Cattedrale. Se sarà abbattuta o restaurata. Come da cronoprogramma, parte lo studio ... corriereadriatico.it

Cisl Romagna. . #romagna: #metalmeccanica in difficoltà. Il Segretario Generale FIM CISL Romagna Riccardo Zoli fa il punto ai microfoni di TR24 di Teleromagna CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl Emilia Romagna Fim Cisl nazionale - facebook.com facebook