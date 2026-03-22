Ex Fim i comitati al sindaco | più cautela sullo studio Unibo

Un gruppo di associazioni che rappresentano l’ex Fim ha inviato una lettera al sindaco, chiedendo maggiore attenzione riguardo allo studio condotto dall’Università di Bologna. La richiesta si concentra sulla necessità di una valutazione più accurata e cauta prima di procedere con eventuali decisioni sul futuro dell’area. La missiva sottolinea l’importanza di approfondire alcuni aspetti specifici del progetto.

Il coordinamento di associazioni per l’ex Fim è riuscito, per vie proprie e non grazie all’accesso agli atti presentata in Comune, ad entrare in possesso del report dell’ Università di Bologna sul recupero dell’ex Fim e da un’attenta analisi, ha dedotto che non tutto è perduto, "che vi risultano confermate molte delle considerazioni, rivendicazioni e segnalazioni che abbiamo presentato in documenti ufficiali e in assemblee pubbliche". E, richiamando le dichiarazioni a commento del report in cui "il sindaco, Massimiliano Ciarpella, rendeva partecipi delle sue personali ‘percezioni’ sulla ineluttabilità del destino della cattedrale", il coordinamento conclude che "queste appaiono come una sentenza definitiva emessa troppo precocemente rispetto alle procedure necessarie per un eventuale annullamento del vincolo monumentale ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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