EA ha annunciato il rilascio di un aggiornamento per il videogioco di calcio che introduce due nuove funzionalità: l’EVO ‘Azione Rapida’ e lo stile ‘Passo Veloce+’. Queste innovazioni aumentano la velocità dei giocatori di 10 punti, migliorando la rapidità nelle azioni di gioco. Se i giocatori sentono di aver bisogno di uno scatto più deciso, queste opzioni sono ora disponibili per migliorare le performance in campo virtuale.

Se senti che ai tuoi giocatori manca lo scatto decisivo per bruciare il difensore o per recuperare l’ala avversaria, EA ha appena rilasciato la soluzione. L’Evoluzione “Azione Rapida” è un vero e proprio turbo applicabile a quasi tutti i ruoli, trasformando giocatori tecnici in veri centometristi. Dettagli e Scadenza. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: 2 volte (Puoi potenziare due frecce per la tua squadra).. Costo: Gratis (o obiettivi rapidi).. Vincoli Importanti: * NO Difensori Centrali (DC). NON può essere una carta “Tour mondiale fuoricl. argento”. Analisi dei Miglioramenti: Il Re dello Sprint. Questa EVO è chirurgica: non alza di molto il valore generale, ma stravolge la mobilità del giocatore. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Più veloci della luce: l’EVO ‘Azione Rapida’ regala +10 in velocità e lo stile ‘Passo Veloce+’! (high-speed action)

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