L’EVO ‘Guardiano della porta’ combina i modelli Riflessi 92 e Parata di Piede+ per migliorare le prestazioni dei portieri. Si tratta di un sistema che punta a ridurre i gol evitabili, offrendo maggiore affidabilità nelle respinte. La tecnologia viene presentata come una soluzione per chi desidera potenziare le capacità di difesa tra i pali.

Sei stanco di subire gol evitabili? L’Evoluzione “Guardiano della porta” è qui per risolvere il problema. Questa sfida permette di potenziare i tuoi portieri preferiti (fino a 87 OVR ) portandoli a livelli statistici che solitamente appartengono solo alle Icone o alle versioni TOTY. Dettagli e Costo. Scadenza: 17 giorni (16 giorni 22 ore 59 minuti).. Costo: Gratis (Obiettivi).. Ripetibile: 2 volte (Puoi evolvere il titolare e la sua riserva, o preparare un portiere per una sfida a tema).. Vincoli: Solo POR. NON può essere un Tour mondiale fuoricl. argento. GEN max: 87.. Analisi dei Miglioramenti: Il muro invalicabile. Questa EVO si concentra... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Riflessi 92 e Parata di Piede+: l’EVO ‘Guardiano della porta’ crea il portiere insuperabile (o quasi)! (net guardian)

Articoli correlati

FC 26 Evoluzione Paratutto: Il guardiano insuperabile tra i pali (Net Results)Questa EVO è una rarità, poiché le evoluzioni dedicate ai portieri sono poche e preziose.

FC 26 Boost +25 e 92 di Dribbling: l’EVO ‘Il Regista della Coppa’ crea il numero 10 perfetto!EA ha appena rilasciato “Il Regista della Coppa”, un’Evoluzione che sembra un errore di sistema per quanto è potente.