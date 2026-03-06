Udine dice addio ai registri cartacei | dopo oltre 155 anni lo Stato civile diventa digitale

A Udine, dopo più di 155 anni di utilizzo dei registri cartacei, lo Stato civile si trasforma e diventa digitale. Il Comune ha deciso di abbandonare i documenti su carta per adottare un sistema elettronico, portando così il settore amministrativo verso nuove modalità di gestione delle pratiche. La transizione rappresenta un cambiamento importante per l’archivio storico e i servizi offerti ai cittadini.

Dopo oltre 155 anni di registri compilati su carta, anche lo Stato civile del Comune di Udine entra nell'era digitale. D'ora in poi, gli atti non saranno più formati nei tradizionali registri cartacei ma direttamente in formato elettronico, grazie all'adesione all'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile (Ansc). Il sistema digitale, sviluppato dal Ministero dell'Interno e da Sogei e finanziato con risorse del Pnrr, punta a uniformare e modernizzare la gestione degli atti di stato civile in tutta Italia. L'integrazione è stata resa possibile grazie al supporto tecnico di Insiel, la società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha consentito al Comune di operare direttamente dal gestionale Ascot PA all'interno dell'ambiente Ansc.