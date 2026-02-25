Alle 2 di notte mi sono svegliata per via di una musica e ho visto uno sconosciuto mezzo nudo che dormiva sul divano di casa mia Oggi siamo fidanzati | la storia di Jenna N

La storia la racconta People e siamo vicini al genere serie tv. La protagonista si chiama Jenna N. e in una notte che pensava fosse come tutte le altre si è svegliata alle 2 per via della musica alta e ha trovato uno sconosciuto che dormiva sul suo divano. Prima domanda, da dove arrivava la musica (Sarebbe ‘da dove arrivava lo sconosciuto’ ma ci arriviamo)? Dal telefono dell’uomo che era mezzo svestito e addormentato. Jenna non l’aveva mai visto prima e non aveva idea di come fosse entrato. Racconta tutto in un video su TikTok, anche perché la storia risale ad anni fa: “Ricordo molto bene la notte in cui ho conosciuto T!”. Jenna racconta al giornale statunitense quel giorno. Quando ha visto il ragazzo sul divano ha svegliato le coinquiline e, insieme, hanno seguito la stessa logica confusa: doveva essere un amico di qualcuno. Lo hanno scosso, hanno provato a svegliarlo con dell’acqua. Le ragazze vivevano in un edificio con accesso sicuro, con chiavi e badge e, appena sentite delle voci al piano di sopra, si sono convinte che fosse qualcuno di una festa che si stava tenendo lì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: “Sono stata cacciata da un ristorante perché mi sono messa ad allattare mia figlia. Ho deciso di pubblicare il video del proprietario che urla per una ragione”: la storia di Aris Smith Kopiec

Leggi anche: Lodovica Comello: «Dopo il boom dei primi anni mi sono trovata sul palco da sola e ho iniziato a sentirmi smarrita. Oggi sto facendo pace con la musica: ho imparato sulla mia pelle le regole del gioco»

Temi più discussi: Milano, l'ipotesi delle metropolitane aperte fino alle 2 venerdì e sabato. Ma c'è il nodo dei costi: Possibile, ma solo con fondi statali; Tenere aperta fino a tardi la metro di Milano costerebbe 7 milioni (al mese); Comune al bivio dopo i test, il metrò fino alle 2 di notte costa 6-7 milioni al mese: Diciamo sì, ma serve aiuto; Nonostante la delusione, Sinner alle 2 di notte trova tempo per i fan (VIDEO).

Metrò fino alle 2 di notte più bus e navetta Palaitalia per la cavalcata OlimpiadiMetropolitane che viaggiano due ore in più dopo mezzanotte, autobus sostitutivi che fanno la spola tra i capolinea per tutta la notte. E ancora: il potenziamento di qualche linea di superficie nonché ... milano.repubblica.it

Metrò fino alle 2 di notte nei weekend: l’idea del Comune per il post OlimpiadiMetropolitane in servizio fino alle due di notte durante il fine settimana, anche dopo il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. È l’idea - tutta da testare - lanciata dall’assessora alla ... milano.repubblica.it

Nella notte e per l’intera giornata di oggi la centrale operativa del 118 ha coordinato una complessa catena di operazioni - facebook.com facebook

"CHE PAGLIACCIATA IL CALCIO DI OGGI": sfogo durissimo nella notte di Nikita Contini su Instagram Il portiere azzurro non nasconde il suo disappunto per i fatti di Atalanta-Napoli #AtalantaNapoli #Contini x.com