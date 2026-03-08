Sannio | Pd accusato di inciucio alleanze in crisi

Il coordinatore regionale di Noi al Centro, Pasquale Giuditta, ha dichiarato che nel Sannio il Partito Democratico non ha smentito i contatti con forze di centrodestra, alimentando sospetti di inciuci e alleanze in crisi. Giuditta ha lanciato un monito riguardo alle presunte manovre opache, senza fornire dettagli specifici su eventuali incontri o accordi. La situazione politica locale si fa sempre più complessa.

Il coordinatore regionale di Noi al Centro, Pasquale Giuditta, ha lanciato un monito severo contro le presunte manovre opache nel Sannio, accusando il Partito Democratico di non aver smentito contatti con forze di centrodestra. La tensione politica si concentra sulle elezioni provinciali del Beneventano e sulle future amministrative, dove la mancanza di chiarezza sui vincoli di coalizione minaccia l'unità del campo largo. Il vertice regionale guidato da Piero De Luca è chiamato a intervenire per definire i confini delle alleanze territoriali. Nelle recenti consultazioni elettorali nella provincia di Benevento, la compagine politica di Noi al Centro ha confermato la sua preminenza ottenendo 5 seggi su 10 disponibili nel Consiglio provinciale.