Nel 2025 si sono registrati 528 decessi in montagna, secondo i dati del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che segnala anche un aumento degli interventi di soccorso rispetto agli anni precedenti. L’anno ha visto un record di operazioni di salvataggio, mentre i numeri delle vittime sono in crescita rispetto al passato. La situazione evidenzia una particolare attenzione alle emergenze in aree montane, con un incremento delle chiamate di soccorso.

Il bilancio 2025 del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico evidenzia un picco di interventi e un incremento dei decessi in montagna. I dati registrano oltre 13mila missioni e 528 vittime, segnando una tendenza preoccupante legata alla scarsa preparazione degli utenti. Il CNSAS, che opera come braccio operativo del Club Alpino Italiano, ha gestito 13.037 operazioni di soccorso nell’ultimo anno. Si tratta della cifra più alta mai documentata, con un salto dell’8% rispetto ai numeri del 2024. Spostare queste persone in sicurezza ha richiesto l’impiego di quasi 47mila soccorritori. Il carico di lavoro complessivo ha superato le 204mila ore di attività sul campo per gestire l’emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza Montagna: 528 morti e record di soccorsi nel 2025

Incidenti in montagna, quasi 100 morti nel 2025 in Lombardia: “Impreparazione e sovraesposizione social”Lecco, 16 gennaio 2026 – Sono 99 le persone che nel 2025 hanno perso la vita sulle montagne lombarde.

Leggi anche: Verona e Veneto registrano 111 morti sul lavoro nel 2025, un record di vittime nel settore edilizio

Temi più discussi: Sono stati 528 i morti per incidenti in montagna nel 2025, +13% rispetto al 2024; SOCCORSO ALPINO 2025: 13.037 INTERVENTI (+8%), 528 MORTI (+13%) E 9.624 FERITI; Il 2025 del Soccorso alpino: 13.037 missioni, 528 vittime e 9.624 feriti; Soccorsi in montagna in Lombardia, mai così tanti interventi: sulle cime sono morte 99 persone.

Record di interventi in montagna: 13.037 missioni e 528 mortiNel 2026 il Soccorso Alpino ha raggiunto il massimo storico per interventi: cosa emerge dai dati su vittime, feriti e attività coinvolte ... notizie.it

Sono stati 528 i morti per incidenti in montagna nel 2025, +13% rispetto al 2024Nel 2025 sono state 13.037 le missioni di soccorso, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente, 528 vittime, +13% rispetto al 2024, e 9.624 feriti. ansa.it

Emergenza a Laveno Mombello: vasto incendio sul Sasso del Fungo. Leggi l'articolo https://www.prealpina.it/pages/laveno-brucia-la-montagna-409698.html facebook

#TG2000 - Soccorso alpino: nel 2025 aumentano emergenze e rischi sottovalutati #1aprile #montagna #TV2000 @tg2000it @cnsas_official @DPCgov x.com