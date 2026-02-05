Verona e Veneto registrano 111 morti sul lavoro nel 2025 un record di vittime nel settore edilizio

Verona e il Veneto hanno segnato un record negativo nel 2025: 111 morti sul lavoro, il numero più alto mai registrato nella regione. Un dato che preoccupa e che mette in luce i rischi ancora troppo alti nel settore edile e in altri comparti. È il primo anno in cui si supera la soglia dei 100 decessi in un singolo anno, aumentando le preoccupazioni tra lavoratori, sindacati e istituzioni.

**Verona e il Veneto registrano 111 morti sul lavoro nel 2025, un record. È il primo anno in cui la regione supera il livello dei 100 decessi in ambito lavorativo. Le cifre sono state analizzate e confrontate con quelle del 2024, con un aumento significativo del 40,5% rispetto all'anno precedente. Nelle province di Veneto, la provincia di Verona è la più colpita, con 24 decessi, in aumento rispetto ai 22 del 2024. Il bilancio annuale è stato reso noto da un'analisi condotta da l'Osservatorio Vega Engineering, un ente specializzato nella sicurezza sul lavoro.** Il dato è stato presentato nel pomeriggio del 5 febbraio 2026, durante un incontro ufficiale con il Comitato Regionale per la Sicurezza sul Lavoro.

