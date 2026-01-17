Nel 2025, in Lombardia, si sono verificati 99 incidenti mortali in montagna, evidenziando una crescente preoccupazione per la sicurezza. Tra le cause principali, si segnalano impreparazione e un uso eccessivo dei social media, che possono portare a comportamenti rischiosi. Questo dato sottolinea l’importanza di maggiore attenzione e preparazione per chi si avventura in ambienti montani.

Lecco, 16 gennaio 2026 – Sono 99 le persone che nel 2025 hanno perso la vita sulle montagne lombarde. Ormai da diversi anni incidenti e richieste di soccorso sono in costante aumento, così come il numero di escursionisti e alpinisti che frequentano le cime del territorio. Spesso impreparazione e sovraesposizione "social" hanno avuto un peso. Nel 2025, in tutta la regione, il Soccorso alpino e speleologico lombardo è intervenuto con le squadre territoriali 1490 volte, a fronte dei 1259 interventi registrati nel 2024; 1986 le persone soccorse. L e persone decedute sono state 99 quindi (numero che comprende gli incidenti in montagna, in forra, in ambiente ipogeo e cause di altro tipo, ad esempio i malori). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidenti in montagna, quasi 100 morti nel 2025 in Lombardia: “Impreparazione e sovraesposizione social”

