L'annuncio di Ita Airways | Da questa estate i cani di taglia medio grande viaggeranno in cabina
Ita Airways annuncia che entro la prossima estate si potranno portare i cani di taglia medio grande in cabina. L'annuncio fa seguito al primo volo dimostrativo che c'era stato dopo che l'Enac ha licenziato il nuovo regolamento che prevede la possibilità per le compagnie aeree che vorranno ammettere i quattro zampe a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche:
Volare tra le nuvole con “Skyway”, l’installazione di ITA Airways per Milano Cortina 2026
Gli scienziati che seguono i “cani blu” di Chernobyl: “Il colore non è dovuto alle radiazioni ma all’incuria umana”
Temi più discussi: Sanremo 2026, l’annuncio di Conti: Andrea Bocelli torna sul palco dell’Ariston; Cheickh Niang all’europeo u18 con l’italia: l’annuncio di Banchi; Maurizio Martina candidato alla guida della FAO: l'annuncio del Governo italiano; Alessandro Bracalente torna con Audi Sport Italia per l’Endurance 2026.
L’annuncio di Ita Airways: Da questa estate i cani di taglia medio grande viaggeranno in cabinaIta Airways annuncia che entro la prossima estate si potranno portare i cani di taglia medio grande in cabina. L'annuncio fa seguito al primo volo dimostrativo che c'era stato dopo che l'Enac ha ... fanpage.it
Ita Airways, si cercano 500 nuove figure professionali: 400 piloti e 100 assistenti di voloIta Airways - ImagoeconomicaIta Airways - Imagoeconomica La nota compagnia aerea Ita Airways ha ... msn.com
Ita Airways accoglie in cabina gli animali domestici di grossa taglia. Sui voli di linea nazionali parte il servizio 'Large Pet Friendly' #ANSA x.com
ITA Airways dà il benvenuto in cabina agli animali domestici di grossa taglia ITA Airways compie un ulteriore passo verso gli amanti dei viaggi e degli animali. Sulla base delle modifiche regolamentari recentemente introdotte da ENAC la Compagnia metterà i - facebook.com facebook