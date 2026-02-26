Da questa estate, ITA Airways introduce una novità per chi desidera portare i propri cani in viaggio: i cani sopra i 30 kg potranno viaggiare in cabina, mentre quelli più leggeri continueranno a farlo fino a 30 kg. La compagnia ha aggiornato le proprie linee guida per offrire più flessibilità ai viaggiatori con animali di grandi dimensioni, garantendo loro la possibilità di condividere l’esperienza a bordo.

L’estate 2026 sarà, secondo quando annunciato dalla compagnia aerea italiana, la prima in cui verrà attivato il servizio Large Pet Friendly, che consentirà il trasporto in cabina di animali fino a 30 chilogrammi sui voli di linea domestici. Il tentativo della compagnia è quello di continuare ad andare incontro a tutti coloro che vorrebbero viaggiare insieme ai loro animali di grandi dimensioni senza doverli “spedire”, secondo le regole attuali, nella stiva pressurizzata dell’aereo a meno che non abbiano dimensioni tali da poter stare in un trasportino posizionabile ai piedi del sedile e per un peso massimo totale tra gli 8 e i 10 kg a seconda delle regole delle diverse compagnie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Volare coni cani: con ITA Airways da quest'estate anche i pet sopra il 30 kg viaggeranno in cabina

