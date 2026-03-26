Cottafava Dal Corso ripartono dal Messico | esordio anticipato nel Challenge di Nayarit

Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso sono tornati a competere nel circuito internazionale e hanno iniziato la loro partecipazione al Challenge di Nayarit, torneo che si svolge in Messico. La loro presenza nel torneo rappresenta l'apertura della loro stagione competitiva in questa fase dell’anno.

Riparte dal Messico la stagione internazionale di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, protagonisti attesi nel torneo Challenge di Nayarit. Per gli azzurri si tratta dell’ esordio stagionale, anticipato rispetto ai programmi iniziali dopo un avvio complicato segnato dall’ infortunio ai muscoli addominali di Cottafava. Uno stop che aveva rinviato il debutto, inizialmente previsto per maggio, ma che si è risolto più rapidamente del previsto, permettendo un rientro già a fine marzo. L’attenzione è subito altissima perché CottafavaDal Corso partono da testa di serie numero uno, segnale di un ranking consolidato e di ambizioni importanti. Il primo impegno nel Pool A li vedrà opposti agli statunitensi RobertsLorenz, provenienti dalle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cottafava/Dal Corso ripartono dal Messico: esordio anticipato nel Challenge di Nayarit Articoli correlati Messico nel caos: la guerra dei cartelli a pochi mesi dal MondialePoco dopo l’inizio del secondo tempo, l’arbitra Lee Fernanda Galán ha interrotto la partita tra Necaxa e Querétaro della prima divisione femminile... Cuba, flotilla parte dal Messico: quel rischio di finire nel mirino di TrumpUna missione umanitaria quella verso Cuba che serve per aiutare la popolazione dopo che Trump ha scelto di non far entrare carburante nell’Isola. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cottafava Dal Corso ripartono dal... Cottafava/Dal Corso agli ottavi di VeracruzVERACRUZ (MESSICO)- Prosegue il percorso di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso al Challenge di Veracruz (Messico). La coppia federale continuerà il proprio cammino nella seconda fase del torneo ... corrieredellosport.it Cottafava/Dal Corso chiudono al 4° postoVERACRUZ (MESSICO)- La coppia italiana Samuele Cottafava/Gianluca Dal Corso ha concluso il sesto torneo Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2025 di Veracruz in Messico al quarto posto. Gli azzurri ... tuttosport.com