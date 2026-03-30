Il 30 marzo 2026, la coppia italiana formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso ha vinto il Challenge di Nayarit in Messico, ottenendo il loro primo titolo nel circuito World Tour dopo tre anni di assenza. La vittoria rappresenta un risultato importante per il settore della pallavolo da spiaggia nazionale.

Il 30 marzo 2026 segna una data di svolta per la pallavolo da spiaggia italiana grazie al successo ottenuto da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel Challenge di Nayarit in Messico. La coppia ha sconfitto gli olandesi Immers e Luini con un punteggio netto di 21-17, 21-17, chiudendo il match in soli 36 minuti dopo un anno di avventura insieme. Questa vittoria rappresenta il primo titolo World Tour per i due atleti azzurri, ponendo fine a un digiuno italiano nei tornei superiori che durava dal novembre 2022. L’importanza del risultato emerge chiaramente dai dati storici: l’ultima volta che una coppia maschile italiana aveva trionfato in un torneo non-Futures risaliva a Enrico Rossi e Daniele Lupo in Australia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cottafava e Dal Corso: primo titolo World Tour dopo 3 anni di digiuno

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