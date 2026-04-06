Elia Del Grande ancora in fuga | non rientra dal permesso scattano le ricerche

Da feedpress.me 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elia Del Grande, un uomo di 50 anni residente nel Varesotto, non è tornato dopo un permesso concesso. Le autorità hanno avviato le ricerche per rintracciarlo. La sua fuga si aggiunge a una serie di episodi simili e ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine. Finora non ci sono notizie sulla sua posizione o eventuali spostamenti compiuti. Le ricerche continuano per cercare di rintracciarlo.

Elia Del Grande è di nuovo in fuga. Il 50enne del Varesotto, noto per essere stato l’autore della “strage dei fornai”, non è rientrato nella casa lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, dove stava concludendo i sei mesi previsti dalla misura di sicurezza disposta per la sua dichiarata pericolosità sociale. L’uomo aveva ottenuto un permesso speciale per le festività pasquali, ma nel pomeriggio non si è presentato nella struttura, facendo perdere le proprie tracce. Un copione già visto: lo scorso 30 ottobre era infatti scomparso da una struttura simile nel Modenese. Ricerche in tutta Italia L’allarme è scattato immediatamente dopo il mancato rientro, con ricerche estese dal Piemonte a tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Elia Del Grande ancora in fuga: non rientra dal permesso, scattano le ricerche

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