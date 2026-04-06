Elia Del Grande ci ricasca | non rientra dal permesso premio pasquale

Elia Del Grande, coinvolto nell’omicidio di una famiglia nel 1998, non è rientrato dal permesso premio pasquale. La vicenda si ripete dopo che, in passato, aveva già lasciato la custodia senza rispettare le condizioni previste. La notizia è stata resa nota dalle autorità, che hanno confermato l’assenza dell’uomo e stanno monitorando la situazione. La sua fuga ha suscitato preoccupazione tra le persone coinvolte e le forze dell’ordine.

Cadrezzate, 6 aprile 2026 – Ci risiamo. Elia Del Grande, il responsabile della cosiddetta Strage dei Fornai, sterminatore della famiglia – madre, padre e fratello – nel gennaio del 1998 è di nuovo uccel di bosco. La fuga. Il cinquantenne nativo di Cadrezzate, piccolo paese (oggi Cadrezzate con Osmate, dopo la fusione fra due municipi) affacciato sulle rive del lago di Monate, non è rientrato dal permesso pasquale nella casa-lavoro di Alba, in Piemonte, dove era stato assegnato dopo la precedente fuga, avvenuta nello scorso autunno da un comunità in provincia di Modena, struttura simile a quella dove si trovava fino alle vacanze pasquali. Del Grande era in attesa del pronunciamento su una sua pericolosità sociale, giudizio che spetta al magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elia Del Grande ci ricasca: non rientra dal permesso premio pasquale Non rientra in carcere da un permesso premio, ricercata Alba Sevillano: nel 2011 aveva ucciso la vicinaÈ ricercata Alba Leonara Sevillano Zambrano, la donna di 42 anni che ieri è evasa dal carcere di Bollate. Fuori dal carcere per 3 ore, permesso premio per il killer dei CasalesiPermesso premio di sole 3 ore per Pasqua per il killer dei Casalesi Salvatore Verde, 58enne di Casapesenna detto 'Tore a bestia'. Temi più discussi: Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi: ieri non è rientrato dal permesso pasquale; Grande Fratello Vip, le pagelle: Paola Caruso criticona (4), Selvaggia Lucarelli eroica (8), Antonella Elia crolla dopo la puntata (7); Grande Fratello VIP: Lo sfogo di Antonella Video; GF Vip 8, Paola Caruso ad Antonella Elia: Schifosa. Lei replica: Ti do un ceffone. Elia del Grande non è rientrato nella casa lavoro di Alba: è considerato socialmente pericolosoDel Grande era uscito dal carcere il 16 luglio 2023 dopo aver scontato oltre 26 anni per il triplice omicidio dei genitori e del fratello, la cosiddetta strage dei fornai avvenuta nel 1998 a ... lanuovasardegna.it Strage dei fornai: Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesiElia Del Grande, Cadrezzate, Alba, Novrembre, Modenese, strage dei fornai, permesso pasquale, casa-lavoro, mensa dei poveri, 50enne ... gazzettadiparma.it Nuova evasione per il killer di Cadrezzate: nel 1998 uccise la famiglia Elia del Grande non è rientrato nella casa lavoro di Alba: è considerato socialmente pericoloso facebook Elia Del Grande è evaso di nuovo: nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate. «È pericoloso» x.com