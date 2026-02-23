Sarel Malan si presenta alle elezioni comunali di Salerno con Forza Italia, motivato dalla sua esperienza politica e professionale. Avvocato cassazionista e membro dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, ha ricoperto il ruolo di Assessore al Bilancio a Baronissi tra il 2010 e il 2014, gestendo i fondi comunali e le imposte locali. La sua candidatura punta a portare competenza e concretezza nella gestione amministrativa della città. La decisione arriva in un momento di grande attenzione politica locale.

Sarel Malan ha annunciato la propria candidatura al Consiglio Comunale di Salerno nella lista di Forza Italia in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio Avvocato cassazionista e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Malan è stato Assessore al Bilancio del Comune di Baronissi dal 2010 al 2014, con deleghe alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e ai tributi. L'esperienza si è svolta in quota Il Popolo della Libertà, formazione che in quegli anni riuniva l'area oggi rappresentata da Forza Italia.Successivamente ha fatto parte del coordinamento provinciale di Forza Italia, ricoprendo il ruolo di responsabile del Dipartimento Affari Costituzionali e Giustizia.

Sarel Malan candidato con Forza Italia alle elezioni comunali di Salerno Sarel Malan ha annunciato la propria candidatura al Consiglio Comunale di Salerno nella lista di Forza Italia in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Avvocato cassazio