Arezzo necessita di una guida affidabile e sincera, capace di prendersi cura della città con dedizione e onestà. È importante trovare una figura che, con semplicità e determinazione, possa contribuire a risolvere i problemi e valorizzare il territorio, garantendo un futuro stabile e solidale per tutti i cittadini. La candidatura di chi si impegna con sincerità può rappresentare un passo importante per il bene di Arezzo.

"Arezzo ha bisogno di un babbo o di una mamma che prenda per mano la città, in modo semplice e metta a posto le cose. Nei due giorni che sono stato in città per presentare il mio libro ho incontrato tanti aretini, li ho sentiti tutti scontenti sia per la trascuratezza che per i problemi di ordine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Bianconi: "Arezzo ha bisogno di un genitore, onesto e innamorato della città. Candidati così ci sono" - "Non ci vogliono nè Superman, nè Superwoman, ma un babbo o una mamma seri senza grilli per il capo che diano la certezza di occuparsi sempre e soltanto della famiglia" ... arezzonotizie.it

