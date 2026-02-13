Pro Loco San Vito dei Normanni | inaugurazione sede nel giorno di san Valentino
SAN VITO DEI NORMANNI – Un San Valentino speciale a San Vito dei Normanni, perché oltre agli innamorati è in festa anche la Pro Loco “Porta del Salento”, che proprio domani aprirà i battenti della sua sede in Piazza Carducci, 35, in un locale ai piedi della Torre dell’Orologio messo a nuovo dopo mesi di lavori.
L’evento, che va sotto il titolo "Innamorati della città", prevede un primo momento alle 17.30 nella chiesa di san Giovanni L’evento, che va sotto il titolo "Innamorati della Città", prevede un primo momento alle 17.30 nella Chiesa di San Giovanni. Qui interverranno il Presidente della Pro Loco, Dario Romano – che ricorderà la vocazione della Pro Loco ad amare la bellezza – e Ilaria Pecoraro, Presidente regionale dell’Associazione Italia Nostra Puglia. L’Arch. Pecoraro terrà un intervento dal titolo “innamorati delle fragilità” per raccontare come ci si può prendere cura del patrimonio. Alle 18:30, ci si sposterà poi in piazza Carducci.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Discarica Formica: FdI di San Vito dei Normanni si oppone all'ampliamento
Il coordinamento di Fratelli d’Italia a San Vito dei Normanni ha espresso opposizione alla proposta di ampliamento della discarica di rifiuti speciali di Formica Ambiente, sottolineando l’importanza di tutelare l’ambiente e la salute pubblica.
San Vito dei Normanni-Specchiolla: incidente, morto 39enne In serata
Nel tardo pomeriggio di ieri, a San Vito dei Normanni, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due vetture.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Pro Loco San Vito dei Normanni: inaugurazione sede nel giorno di san Valentino; San Vito dei Normanni celebra l’amore per la città con l’apertura della nuova sede Pro Loco; Erosione delle coste, a rischio San Vito e Lama: le mareggiate scavano sotto due strade tarantine; Sos Bundhos in piazza San Marco, Orani porta la Sardegna a Venezia.
Riapriamo il cinema di San Vito!: la Pro Loco lancia crowdfoundingFiore all’occhiello della Pro Loco San Vito è sicuramente la cucina con un gruppo di portentosi volontari che si occupa di deliziare i palati ad ogni occasione senza dimenticare le mitiche crostate di ... chiamamicitta.it
Presentata la Pro Loco San Vito dei Normanni Porta del SalentoIn una Saletta gremita, nella sera di sabato 6 dicembre, è stata presentata alla cittadinanza la Pro Loco San Vito dei Normanni Porta del Salento. A dare il benvenuto è stato il Presidente della ... brundisium.net
Turismo termale, da Milano alle sponde del lago di Garda. Progetti per promuovere il patrimonio culturale attraverso la tecnologia in collaborazione con la Pinacoteca Brera di Milano. E una rete di 700 Pro Loco che valorizzano il territorio lombardo, le tradizio - facebook.com facebook