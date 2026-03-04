Chieti | Fintred odv debutta per la Giornata del rene

Il 12 marzo al centro commerciale Megalò di Chieti si terrà il debutto pubblico di Fintred odv in occasione della Giornata del rene. L’evento prevede iniziative legate alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle patologie renali, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori del centro commerciale. La giornata mira a promuovere l’attenzione sulla salute dei reni attraverso attività informative e di sensibilizzazione.

Il 12 marzo si trasformerà in una giornata di mobilitazione sanitaria al centro commerciale Megalò di Chieti, dove la Fintred odv farà il suo debutto pubblico. Questa iniziativa coincide con la celebrazione del ventesimo anniversario della Giornata mondiale del rene, un evento che quest’anno assume una risonanza particolare grazie alla nascita recente dell’associazione locale. La nuova realtà organizzativa, costituita ufficialmente il 22 novembre 2025, ha scelto di presentarsi proprio in questa occasione, ponendo le basi per un percorso strutturato di tutela e informazione. L’evento non sarà limitato a un singolo giorno, ma si estenderà fino al 14 marzo, trasformando lo spazio commerciale in un hub di prevenzione accessibile a tutti i cittadini abruzzesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

