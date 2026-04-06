Ecco La sagra della primavera | una rilettura contemporanea di Stravinskij
FASANO - Proseguono gli appuntamenti di Puglia Culture: a Fasano, al Teatro Kennedy il 9 aprile (alle 20.30) Equilibrio Dinamico Dance Company propone “La sagra della primavera”, con coreografia di Roberta Ferrara, una potente creazione corale che rilegge Stravinskij tra rito collettivo e visione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Maniace, la Sagra della Ricotta e della Provola ottiene il riconoscimento di “Sagra di Qualità”
Leggi anche: Eventi week-end: Sagra della “Madona de Marz” a Cogliate e “Fiera di Primavera” a Paderno